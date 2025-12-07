Российская армия освободила Красноармейск и Волчанск

Российские войска освободили Красноармейск, на украинских картах его обозначали как Покровск. Город, который был одним из ключевых пунктов обороны ВСУ на Донбассе.

Лично Владимир Зеленский делал ставку на его оборону — он ездил туда, размещал потом свои фотографии у стелы, но результат ровно такой же, как и у его пропагандистских выходок в Авдеевке, Купянске, других городах. Над ними взвились российские флаги. Да, в Красноармейске еще остались разрозненные группы ВСУ, да, есть еще рядом один котел в Димитрове.

Даже западные аналитики, откровенные русофобы признают потерю Красноармейска и призывают спасти хотя бы заблокированных в Димитрове окруженцев.

А официальный Киев по-прежнему потерю отрицает. Потому что это очень серьезный удар по дисциплине ВСУ. Если уж такой город сдали, то что дальше? По экономике с потерей Красноармейска он теряет фактически всю украинскую металлургию. В окрестностях этого города залежи коксующегося угля, который нужен для доменных печей. Один этот город давал в разные периоды от 2/3 до 90% необходимого Украине угля. Без него можно закрывать оставшиеся заводы в Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровске. Ну, либо покупать уголь в щедрой загранице.

Там же рядом и крупнейшее на Украине месторождение лития, тоже наше. Понятно, почему тянут с признанием поражения? Спонсоры за это не похвалят.

Но самое обидное для Киева то, что в городе осталось много мирных жителей, которые, несмотря боевые действия, рисковали сознательно, чтобы дождаться нашу армию. Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Город Волчанск в Харьковской области, поселки Безымянное и Клиновое, город Красноарамейск в ДНР — за неделю перешли под полный контроль нашей армии. Враг выбит. Мы идем вперед.

Зеленый Гай, Доброполье и Червоное в Запорожской области зачищены. Подразделения группировки «Восток» здесь перешагнули последнюю организованную линию обороны ВСУ и развивают наступление. В полу окружении может оказаться очередной город-крепость Гуляйполе. Крупнейший укрепрайон на направлении, в котором враг сосредоточил мощную группировку, подготовили фортификации.

Бои идут тяжелые, нашим штурмовикам приходится выбивать противника буквально из каждого подъезда. Подразделения уже продвинулись в южной и восточной частях. ВСУ подтягивают резервы.

Активно развивается ситуация и на красноармейском направлении. Группировка «Центр» расширяет зону контроля западнее города, идут бои в Гришино. Штурмовиков поддерживает наша артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

По мелким группам противника бьют танки. Таким образом, очень точно, корректируя после каждого выстрела, буквально до десятков метров бьют по противнику.

Работать приходится под постоянными пролетами дронов ВСУ.

В самом Красноармейске наши бойцы продолжают закрепляться на позициях. Командир роты 506-го гвардейского полка группировки «Центр» вспоминает, как начинался штурм, как долго и тщательно к нему готовились.

«Отправляли под птичку людей, всех сопровождали, всегда контролили, наблюдали воздух, если все чисто — людей направляли», — сказал командир мотострелковой роты 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й дивизии ГВ «Центр» Дмитрий Мишин.

Заходили иногда даже не двойками, по одному, после ждали команды. Уже осенью пользовались погодными условиями. Тем самым туманом.

«Мы долго ждали этого тумана, ждали, можно сказать неделю — и в этот туман рывком зашли сюда. Пока основные силы накапливались на заранее определенных точках, группы более подготовленных бойцов работали как ДРГ. Проникали в тыл ВСУ, в районы, которые тогда были под их контролем», — добавил командир мотострелковой роты 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й дивизии ГВ «Центр» Дмитрий Мишин.

«Кто находил форму противника, начинали делать диверсионные действия, отрабатывать. Кто-то ходил корректировал, где находятся минометы, БПЛА», — рассказал командир 1-го батальона 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й дивизии ГВ «Центр» Тельман Уралбаев.

Именно из-за таких случаев у ВСУшников часто случались перестрелки между позициями, они не могли подтвердить свой-чужой, связь и согласованность отсутствовали. Похожая ситуация сейчас в Димитрове. В окружении больше тысячи солдат врага, просят эвакуацию или помощь — ответа от командования нет. Сдаваться при этом отказываются. Наши подразделения не церемонятся.

Очередной гарнизон, брошенный своим командованием в окружении без еды, воды и боекомплекта — в скором времени будет полностью уничтожен, если все-таки не решит сложить оружие. А наше продвижение продолжается, дальше, на север и восток. К границам ДНР.

Киев никак не смирится с потерей Красноармейска, более того наши солдаты фиксируют, что тех боевиков ВСУ, кто выходит с поднятыми руками, уничтожают собственные украинские дронщики.

Об этом командующий группировки «Центр», той, что воюет на этом направлении, доложил президенту. Владимир Путин вечером в прошлое воскресенье посетил один из пунктов управления Объединенной группировки. Валерий Солодчук также сообщил о попытках противника прорвать кольцо, Киев для этого бросает в бой новые подразделения, в том числе недавно укомплектованные, не считаясь с потерями.

«Понятно. Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве», — заявил президент РФ Владимир Путин.

И вот эта вороватая хунта, действительно, не готова пока сдавать свои позиции. И готова слать и слать на убой еще и еще.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил, что надо удвоить мобилизацию, потому что та, что есть, в 30 тысяч человек в месяц покрывает потери хорошо если наполовину, и то количественно. Про качество новых боевиков ВСУ давно уже говорить не приходится.

Даже официально ТЦК разрешено забирать мужчин с умственными отклонениями, туберкулезом и ВИЧ. На деле же с улиц гребут просто всех, записывают в солдаты, а там уж пусть их командиры разбираются, как им служить.

Вместе с ослаблением ВСУ меняется и отношение к Киеву в западной прессе. Прежде были все бравурные статьи про планы выйти на границы 1991 года и так далее. А теперь, что не день, то откровения. Уже и коррупция там, оказывается, причем такая, закоренелая. Как будто раньше этого не замечали.

Оказывается, у Зеленского нет и не было козырей против России. А у России есть. Например, дальнобойные дроны.

На этой неделе стало понятно, что тихоходные герани и герберы научились давать сдачи. Наши беспилотники, по крайней мере, некоторые, оснащены ракетами, чтобы атаковать вертолеты и самолеты, которые вылетают их сбивать, а также сами БПЛА научились брать в прицел мобильные группы ПВО. Так охотники превращаются в добычу.

При этом киевская верхушка, по крайней мере на словах, делает вид, что все в порядке.

Главком ВСУ в одном из редких интервью и вовсе рассуждает так, будто он Красноармейск отбил, а не потерял только что вместе с Волчанском и другими населенными пунктами. Мол, так и быть, мы согласны на мир, но без условий и уступки территорий.

Но параллельно идет напряженная дипломатическая работа.