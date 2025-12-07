Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в белгородской Борисовке
Мужчину госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой и другими ранениями.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Мирный житель пострадал от атаки вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по коммерческому объекту в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, пострадавшего мужчину госпитализировали в центральную Борисовскую больницу. У гражданина медработники диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения.
«После оказания помощи бригада скорой медицинской помощи транспортирует пострадавшего в городскую больницу № 2 города Белгорода», — отметил Гладков.
Также он сообщил, что в результате взрыва БПЛА повреждения получили навес здания и автомобиль.
До этого, 6 декабря, в поселке Борисовка дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на транспортное средство председателя избирательной комиссии Белгородской области Игоря Лазарева. Тогда Гладков уточнил, что удар был нанесен, пока Лазарев оставался внутри здания. Водитель политика вышел из транспортного средства за несколько минут до удара.
Ранее, писал 5-tv.ru, ВСУ планировали нанести удар во время концерта залуженного артиста России Ярослава Дронов, известного под псевдонимом SHAMAN, в Белгороде.
