На площадках «Зимы в Москве» начали собирать новогодние подарки для участников СВО

На площадках проекта «Зима в Москве» открылись павильоны «Фабрика подарков», куда горожане могут принести посылки для участников специальной военной операции (СВО), детей, проживающих в новых регионах, и зоотовары для бездомных животных. По всему городу до 28 февраля открыто более 30 пунктов сбора. Волонтеры проекта «Москва помогает» также предлагают гостям подписать открытки с изображением кота Мишани — талисмана московского добровольческого сообщества.

«В преддверии Нового года в столице наступило время теплых встреч, новых впечатлений и возможностей для помощи ближнему. В декабре жители столицы стремятся посетить городские ярмарки, приобрести приятные сувениры для родных и близких, сделать доброе дело. На сайте проекта “Москва помогает” можно найти ближайший пункт сбора, узнать, какие предметы принести в качестве подарков для тех, кто сейчас особенно нуждается в заботе и поддержке», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Павильон «Фабрика подарков» на Тверской площади открыт ежедневно с 10:00 до 21:00. На площадки на Манежной площади, улице Новый Арбат (дом 13) и площади Революции можно приходить в будни с 10:00 до 21:00, а в выходные и праздники — с 10:00 до 22:00. В округах такие павильоны работают с понедельника по пятницу с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:00.

Подарки из столицы

В павильоны «Фабрика подарков» все желающие могут передать мужские подарочные наборы, средства личной гигиены, стельки, носки, варежки, перчатки и термобелье. Для детей, проживающих в новых регионах, примут новогодние сладости, конструкторы и школьные принадлежности, а также наборы для творчества или украшения на елку.

Жители столицы могут помочь и бездомным питомцам. Для приютов собирают рис, гречку, пшено, сухие и влажные корма, поводки, наполнители для лотка, средства для дезинфекции медицинских и ветеринарных помещений, а также капли от клещей.

Волонтеры подсказывают посетителям, какие подарки принести и как подписать открытки с теплыми пожеланиями. Они также следят за качеством товаров, которые принимают только в упаковке и с биркой. Срок годности кондитерских изделий должен составлять не менее трех месяцев. Все собранные подарки доставят в новые регионы поэтапно.

Для военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях, можно передать классические настольные и другие игры. Акция «Ход добра» проходит до конца декабря.

Когда помощь вдохновляет

Волонтер Елизавета Селикатова принимает помощь от москвичей в павильоне «Фабрика подарков» на Тверской площади с первого дня его открытия. Сюда горожане приносят средства личной гигиены и теплые носки для участников СВО, детям — игрушечные машины, кубики и сладости к Новому году. Елизавета помогает подписывать открытки для бойцов со словами поддержки и поздравлениями. Она уверена, что помощь москвичей и волонтеров сейчас очень важна.

«В павильон каждый день приходят жители и гости столицы. Многие с воодушевлением подходят к волонтерам, узнают, что можно принести для участников СВО и детей из новых регионов. Меня очень вдохновляет помощь людям, особенно в предновогоднюю пору. Все подарки мы сразу упаковываем в коробки. Ведь именно от этого зависит сохранность новогодних посылок, когда они доедут до адресатов», — поделилась Елизавета.

Елизавета Селикатова является волонтером проекта «Москва помогает» с февраля 2023 года и выходит на смены в штаб по сбору гуманитарной помощи на Ленинградском проспекте каждую неделю. На ее счету более двух тысяч часов.

