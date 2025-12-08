В результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 138 0

На место происшествия были направлены пожарные и медицинские службы.

Последствия атаки ВСУ по Волгоградской области 8 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Обломки украинских беспилотников, уничтоженных силами ПВО во время отражения атаки ВСУ по Волгоградской области, упали на жилые дома в Волгограде. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации области.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на улице Лодыгина в районе домов 12 и 13», — отметил чиновник.

Глава региона также сообщил, что на место происшествия были направлены пожарные и медицинские службы. Кроме того, туда же прибыли и сотрудники муниципального образования.

По информации Бочарова, пункты временного размещения населения приведены в готовность.

Губернатор уточнил, что пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет.

Вечером 7 декабря ВСУ предприняли попытку атаковать четыре региона России, а также акваторию Черного моря. Дежурные средства ПВО сбили 17 беспилотников в небе над Ростовской, Белгородской, Воронежской и Брянской областями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в жилой дом в Горловке, ДНР, попал снаряд во время обстрела со стороны ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
7 дек
Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за пять часов
7 дек
Силы ПВО России сбили 11 беспилотников ВСУ за пять часов
7 дек
Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в белгородской Борисовке
7 дек
Силы ПВО России за ночь уничтожили 77 украинских дронов над регионами РФ 
6 дек
За четыре часа силы ПВО России сбили восемь беспилотников ВСУ
6 дек
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
6 дек
ВСУ атаковали Ленобласть при помощи беспилотников
6 дек
Средства ПВО перехватили и уничтожили 116 беспилотников ВСУ за ночь
5 дек
Российские средства ПВО уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь
1 дек
В Краснодарском крае три частных дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ
Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:31
Трамп выразил уверенность в поддержке Россией и украинским народом плана США
3:09
«До сих не прочитал предложение»: Трамп заявил о том, что он разочарован Зеленским
2:48
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медработникам и педагогам
2:27
«Нереалистичные ожидания»: Пушков заявил о разногласиях между США и ЕС по Украине
2:06
В результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов
1:44
«Приоритет номер один»: американские компании хотели бы расширяться в России

Сейчас читают

В результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов
Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за пять часов
Умер актер сериала «Реальные пацаны» Дмитрий Красильников
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео