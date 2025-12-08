В результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов

Обломки украинских беспилотников, уничтоженных силами ПВО во время отражения атаки ВСУ по Волгоградской области, упали на жилые дома в Волгограде. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации области.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на улице Лодыгина в районе домов 12 и 13», — отметил чиновник.

Глава региона также сообщил, что на место происшествия были направлены пожарные и медицинские службы. Кроме того, туда же прибыли и сотрудники муниципального образования.

По информации Бочарова, пункты временного размещения населения приведены в готовность.

Губернатор уточнил, что пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет.

Вечером 7 декабря ВСУ предприняли попытку атаковать четыре региона России, а также акваторию Черного моря. Дежурные средства ПВО сбили 17 беспилотников в небе над Ростовской, Белгородской, Воронежской и Брянской областями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в жилой дом в Горловке, ДНР, попал снаряд во время обстрела со стороны ВСУ.

