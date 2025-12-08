В Ростовской области жители трех населенных пунктов остались без электричества

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области без света остались три населенных пункта, так как повреждения получили линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны», — отметил чиновник.

Слюсарь уточнил, что линии электропередач, идущие к Маньково-Калитвенское, специалисты экстренных служб восстановили еще ночью. Губернатор добавил, что ремонтные работы в хуторах начнутся с рассветом.

Кроме того, в результате атаки украинских беспилотников повреждения получила кровля жилого дома в хуторе Ленина в Миллеровском районе.

К тому же губернатор сообщил о том, что за ночь силы ПВО отразили атаки ВСУ в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах Ростовской области. Он уточнил, что никто из жителей региона не пострадал.

