В Ростовской области жители трех населенных пунктов остались без электричества
Это произошло в результате атаки украинских беспилотников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Тимкив
В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области без света остались три населенных пункта, так как повреждения получили линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«В Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны», — отметил чиновник.
Слюсарь уточнил, что линии электропередач, идущие к Маньково-Калитвенское, специалисты экстренных служб восстановили еще ночью. Губернатор добавил, что ремонтные работы в хуторах начнутся с рассветом.
Кроме того, в результате атаки украинских беспилотников повреждения получила кровля жилого дома в хуторе Ленина в Миллеровском районе.
К тому же губернатор сообщил о том, что за ночь силы ПВО отразили атаки ВСУ в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах Ростовской области. Он уточнил, что никто из жителей региона не пострадал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов.
