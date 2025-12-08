Российские снайперы сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Точным огнем цели были ликвидированы.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Опубликованы кадры работы российских снайперов
Снайперы «Южной» группировки войск уничтожили живую силу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сорвав ротацию на Константиновском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Разведка обнаружила позиции противника и передала координаты снайперской паре. Военным было поручено скрытно выйти в указанный район, занять огневую точку на чердаке одного из строений и вести наблюдение за передвижениями личного состава ВСУ.
После нескольких часов ожидания снайперы заметили трех боевиков, пытавшихся пройти в зону ротации. Точным огнем цели были ликвидированы.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
