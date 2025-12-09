ВСУ нанесли удары по шести районам Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли удары по шести районам Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском округе город Шебекино атакован четырьмя беспилотниками. Повреждены КамАЗ, остекление предприятия, два грузовых и один легковой автомобили, частный дом и линия электропередачи», — отметили в оперштабе.

Уточняется, что экстренные службы займутся ликвидацией последствий ударов после того, как все будет согласовано с Минобороны РФ. Кроме того, в оперштабе рассказали, что в Шебекинском округе также повреждения получили два легковых и один грузовой автомобиль.

К тому же ВСУ атаковали и Валуйский округ, где обломки беспилотника повредили одну единицу сельхозтехники. По сообщениям оперативного штаба, беспилотник также ударил по частному дому, в результате чего были выбиты окна, повреждена кровля, часть стены и забор.

Также незначительные разрушения зафиксированы на территории Грайворонского округа. В то же время в Белгородском округе в селе Малиновка беспилотник нанес удар по социальному объекту. В результате этого были повреждены крыша, фасад и остекление.

В Яковлевском и Волоконовском районах повреждения получили несколько автомобилей. При этом одна машина была полностью уничтожена, а другая посечена осколками во время движения. По данным оперативного штаба, в результате атаки никто из жителей региона не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.