«Находить компромисс»: Зеленский заявил о сокращении мирного плана до 20 пунктов

Фото: Reuters/Toby Melville
Владимир Зеленский: мирный план США сокращен до 20 пунктов
План мирного урегулирования украинского конфликта, предложенный США, был сокращен до 20 пунктов. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. Его слова приводит агентство «Интерфакс-Украина».
«Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и откровенно не проукраинские пункты отошли. Настроение американцев, в принципе, за то, чтобы находить компромисс», — отметил украинский лидер.
В то же время Зеленский уточнил, что компромисс по территориальному вопросу пока не достигнут.
Кроме того, он добавил, что обновление мирного плана коснулось и вопроса денег. По его словам, при обсуждении данной темы стоит учитывать и позицию европейских стран. К тому же Зеленский подчеркнул и важность гарантий безопасности для Украины.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и украинский народ склоняются к принятию его плана мирного урегулирования. В то же время глава Белого дома подчеркнул, что процесс разрешения украинского кризиса оказался значительно сложнее, чем он думал раньше.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с планом по мирному урегулированию конфликта.
