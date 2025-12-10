Усиленная защита: в России запустили производство новой военной формы

Она послужит укрытием не только от непогоды, но и от наблюдения через тепловизор.

Спецоперация

В России запустили производство новой военной формы

О безопасности и обороноспособности сегодня говорили и в Госдуме, где депутатам представили новейшие разработки отечественной легкой промышленности. Вроде обычные вещи, но, оказывается, и в этой области у нас есть уникальные находки. И если сейчас много предприятий работают по заказу Минобороны, то в дальнейшем передовые технологии уйдут в мирную жизнь. О чем идет речь, показал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Новая современная линейка военной формы: от летней экипировки до зимних костюмов. Есть, например, костюм, способный защитить от огня.

Такой защитой и качеством формы еще недавно у нас могли похвастаться немногие производители. Да и самих фабрик по производству военной экипировки в России было недостаточно. В начале СВО из-за пустых складов приходилось покупать одежду китайских и западных брендов и, зачастую, просто за бешеные деньги. Но сейчас на «военные рельсы» встали более 500 текстильных предприятий в России.

«Был сделан огромный прорыв в технологической инновации, технической инновации, оснащении фабрик, оснащении производства. Указ президента от 15 августа текущего года об обеспечении армии собственными возможностями, собственным производством. Мы это готовы выполнить», — подчеркнул председатель наблюдательного совета группы компаний БТК Таймураз Боллоев.

Выпуск военной формы только на отечественных фабриках, по указу президента, обязателен со следующего года. С 2027 года все производство должно быть из нашего сырья.

«У всякого уважаемого государства должны быть и свое оружие, и свои средства передвижения, и своя форма одежды. Не все то, что закупалось на Западе, подходило нам для бойцов с точки зрения комфорта», — рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Военную форму не только закупали на Западе, но и шили на старых станках и из зарубежных тканей, которые были наполнены синтетикой.

«Это одна из 26 фабрик компании. В цехах установлено самое современное оборудование. Причем руководство инвестирует прибыль в открытие новых производств», — отметил корреспондент.

Теперь на предприятиях новое оборудование и исключительно российские компоненты — используются высокопрочные полиамидные нити. Технологии, применяемые при производстве одежды, способны защитить бойцов от ветра и влаги.

«Современные требования, которые существуют к военной форме, они исчерпывающе исполняются. То есть ссылаться на то, что за пределами страны, за рубежом что-то делают лучше, сейчас не приходится. Можно говорить, что наше, конечно, лучше. Это показывают испытания, полевые испытания, практические испытания», — подчеркнул Боллоев.

Еще одно важное свойство формы — это безопасность. Нынешнее оборудование и технологии способны сделать бойца незаметным в окопе.

Так, например, благодаря накидкам специальное покрытие защищает от тепловизоров, да и в прицеле определить «свой — чужой» намного проще. Некоторые элементы униформы могут иметь специфические метки для визуальной идентификации.

«Импортозамещение здесь должно действовать на 100% в силу того, что в какой-то момент нам прекращают поставки и наши военнослужащие оказываются, в общем-то, в достаточно печальном положении на поле боя. Этого не должно быть», — считает историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Импортозамещение и в обуви для военных. В начале СВО ее тоже везли из-за рубежа.

«Они адаптированы для более краткосрочной, кратковременной носки. Соответственно, в них нет этого запаса, ресурса, который есть в той обуви, которую изготовили мы в настоящее время», — отметил заместитель генерального директора московской обувной фабрики Иван Татарчук.

Все это делает нашу военную форму не только комфортной и престижной. С выпуска одежды, в том числе, начинается обеспечение безопасности нашей страны.

Спецоперация
