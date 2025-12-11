Мокро, зато тепло: какая погода будет в Москве 11 декабря

Жителей и гостей столицы в четверг, 11 декабря, ожидает пасмурная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

При этом днем в Москве температура воздуха окажется выше климатической нормы и будет колебаться в диапазоне от +3 до +5 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до уверенных +2 градусов.

По данным синоптиков, в Подмосковье суточный перепад температур будет значительно сильнее, чем в столице. Если днем температура воздуха будет варьироваться от 0 до +5 градусов, то ночью термометры могут показать нулевую температуру.

Также известно, что ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью пять-десять метров в секунду. При этом атмосферное давление немного будет пониженным и будет варьироваться в диапазоне 739–742 миллиметров ртутного столба.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, новогодняя ночь — с 31 декабря 2025-го на 1 января 2026-го — будет снежной. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также ранее сообщал о теплом периоде в конце декабря уходящего года.

