«Мы все made in Russia»: Ольга Бузова призналась в любви русской классике

Ольга Бузова призвала помнить и чтить традиции

Новые киноработы не могут заменить всеми любимую советскую классику. Таким мнением поделилась певица Ольга Бузова в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика».

По словам поп-дивы, в современном мире огромное количество талантов, среди которых режиссеры и писатели. Однако есть база, классика, которая всегда была востребованной и будет пользоваться популярностью у аудитории.

«Вы знаете, просто все новое — это хорошо забытое старое. И у нас, на самом деле, в России, очень большое культурное, музыкальное и кино наследие. Да, очень много нового, много новых фильмов, много новой музыки, много режиссеров, писателей, музыкантов. Но есть база. Это классика. Даже сегодня, вы видите, я в классическом черном платье. Можно столько нарядов красивых найти, но есть база и классика, которая не умирает никогда», — поделилась Бузова.

Певица отметила, что после ремейка советской комедии многие захотят пересмотреть оригинал. Исполнительница хита «Мало половин» напомнила о корнях и по-настоящему русских традициях.

«Я уверена, что после нашего фильма многие пересмотрят оригинал. Помимо новеньких киноработ очень важно не забывать нашу классику. Ведь чем славен русский народ? Мы все made in Russia <…>. Мы еще смотрим „Ирония судьбы“, „С легким паром“, мы лепим снежную бабу — это все наши традиции, поэтому это важно», — резюмировала артистка.

