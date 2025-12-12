В Твери после удара украинского дрона загорелась квартира

Ранены семь человек, среди пострадавших есть ребенок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Украинский беспилотный летательный аппарат поразил жилой дом в Твери, ранив семь человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев. Один из пострадавших — ребенок.
Всем раненым оказывают помощь в больнице. Глава региона поручил организовать всю необходимую помощь пострадавшим и лично выехал на место происшествия. Очевидец сообщил 5-tv.ru, что сразу после взрыва в квартире на первом этаже начался пожар, он вместе с другими жильцами попытался потушить возгорание до приезда экстренных служб.
Королев сообщил, что для ликвидации последствий была организована комиссия в составе регионального Мистроя, МинЖКХ, Управления МЧС, энергетиков и представителей города. Прокуратура запустила горячую линию для обращений жителей.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины за три часа, об этом сообщало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 дек
- Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за три часа
- 11 дек
- Силы ПВО пресекли атаки четырех летевших на Москву украинских беспилотников
- 11 дек
- Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву
- 10 дек
- ПВО России сбили летящий на Москву беспилотник ВСУ
- 10 дек
- Российские силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников за ночь
- 10 дек
- Российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву
- 9 дек
- Девять человек пострадали при атаке украинских БПЛА в Чебоксарах
- 9 дек
- Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России
- 9 дек
- ВСУ нанесли удары по шести районам Белгородской области
- 9 дек
- Силы ПВО России уничтожили 11 беспилотников ВСУ за шесть часов
Читайте также
100%
Нашли ошибку?