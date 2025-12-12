В Твери после удара украинского дрона загорелась квартира

Украинский беспилотный летательный аппарат поразил жилой дом в Твери, ранив семь человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев. Один из пострадавших — ребенок.

Всем раненым оказывают помощь в больнице. Глава региона поручил организовать всю необходимую помощь пострадавшим и лично выехал на место происшествия. Очевидец сообщил 5-tv.ru, что сразу после взрыва в квартире на первом этаже начался пожар, он вместе с другими жильцами попытался потушить возгорание до приезда экстренных служб.

Королев сообщил, что для ликвидации последствий была организована комиссия в составе регионального Мистроя, МинЖКХ, Управления МЧС, энергетиков и представителей города. Прокуратура запустила горячую линию для обращений жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины за три часа, об этом сообщало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

