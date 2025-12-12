Силы ПВО за семь часов уничтожили 47 БПЛА над регионами России

Большинство дронов было сбито над территорией Тульской области.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 47 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.
Согласно информации ведомства, в промежутке с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали 47 украинских беспилотников.
Уточняется, что 13 дронов было сбито над территорией Тульской области. Также семь БПЛА уничтожены в небе над Московским регионом. Еще по семь дронов ликвидированы над Орловской и Белгородской областями. Шесть беспилотников сбиты над территорией Брянской области, три над Калужской и два над Курской. Также по одному дрону было уничтожено над Нижегородской и Рязанской областями.
С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.
