Силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над Ленинградской областью

Также этой ночью атаке со стороны ВСУ подверглись Брянск, Смоленск, Тула и другие города.
В ночь с 13 на 14 декабря российские силы противовоздушной обороны (ПВО РФ) уничтожили несколько украинских беспилотников над Ленинградской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В небе Ленинградской области силами ПВО уничтожены БПЛА. Отбой воздушной опасности», — написал чиновник.
Города России ежедневно подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют как приграничные регионы беспилотниками, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что за три вечерних часа, с 20:00 до 23:00 по Москве, над российскими регионами было сбито 94 дрона ВСУ. Боевики киевского режима направили БПЛА на Брянск, Смоленск, Тулу, Липецк, Курск, Белгород, Орел и Калугу.
