Сильный ветер повредил ЛЭП в 205 населенных пунктах Саратовской области

Аварийные службы региона переведены на круглосуточный режим для устранения последствий непогоды.

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Погода

В Саратовской области из-за сильного ветра были повреждены линии электропередачи в 205 населенных пунктах, а также зафиксированы разрушения на объектах инфраструктуры. Об этом 14 декабря сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Об этом сообщает Telegram канал губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Глава региона уточнил, что причиной аварий стали порывы ветра и падение деревьев.

«В результате сильных порывов ветра и падения деревьев повреждены линии электропередачи в 205 населенных пунктах. Устранение аварий продолжается в круглосуточном режиме. Работают 59 бригад», — написал Бусаргин.

По его данным, непогода также привела к повреждению крыш 14 зданий. В их числе оказались учебные заведения, медицинские учреждения и жилые дома. На территории Саратова сильным ветром было повалено 132 дерева.

Кроме того, в областном центре зафиксированы повреждения 33 участков газопровода и 78 линий электропередачи. Часть объектов к настоящему моменту уже восстановлена, работы на остальных продолжаются.

Все аварийные и экстренные службы в регионе переведены на круглосуточный режим. Власти планируют завершить основные восстановительные мероприятия на поврежденных объектах до конца текущего дня.

Погода
