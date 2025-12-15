Су-35С прикрыл бомбардировщики при ударах по ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Боевые задания военные летчики выполняют в любое время и при любых погодных условиях.

Спецоперация

Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство в интересах "южной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Целью боевого дежурства в воздухе было прикрытие бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях,  с различными типами авиационных вооружений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Спецоперация
