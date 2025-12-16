Ураган и отмененные занятия в школах: Петропавловск-Камчатский накрыл ледяной дождь

Петропавловск-Камчатский накрыл ледяной дождь

В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за ледяного дождя. Регион сейчас находится во власти мощного тихоокеанского циклона. В прибрежных районах ураганный ветер. Местами дороги сейчас больше напоминают каток.

Перекрыт участок федеральной трассы. Машины либо не могут сдвинуться с места, либо двигаются хаотично.

В аэропорту Елизово задержаны вылет и прилет нескольких рейсов, в том числе из Москвы. Циклон бушует и на Курильских островах. Сильный ветер там повалил десятки опор линии электропередачи. Сразу несколько населенных пунктов полностью остались без света. Аварийные бригады уже восстановили подачу электроэнергии в половину домов, работы продолжаются.

