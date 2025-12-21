Для членов семей участников СВО провели новогодний квест в Едином центре поддержки

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 49 0

Они расшифровывали тайные послания, искали спрятанные элементы праздничного сценария и восстанавливали новогоднюю магию.

Новогодний квест в Едином центре поддержки

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Тема:
Спецоперация

Весь декабрь в Едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей проходит новогодний марафон «Зимняя сказка». Его кульминацией стало большое семейное путешествие по празднично украшенным площадкам центра. В этот день гостей ждало яркое представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, танцевальный флешмоб, музыкальная викторина, площадь чудес с сюрпризами, мастер-классы и торжественная церемония зажжения семейных огней, символизирующих единение и надежду.

«Новогодние праздники — это время чудес и семейного тепла. Пока наши бойцы с честью выполняют долг в зоне специальной военной операции, мы заботимся о том, чтобы их родные могли почувствовать атмосферу праздника. Постарались сделать программу разнообразной, чтобы члены семьи всех возрастов могли найти что-то интересное для себя. В Едином центре мы создаем сообщество, где можно поддержать друг друга, поделиться радостью и почувствовать, что вы не одни», — отметила Дария Старовойтова, директор Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей.

В мастерских центра в выходные прошло несколько увлекательных занятий. На одном из них участники создавали символ года — огненную лошадь — в техниках декупажа и фактурного макраме. Рядом на мастер-классе дети и взрослые учились делать душистое мыло в форме снежинок, оленей и елочек. Все желающие попробовали свои силы в росписи объемных фигур, создании уютных ароматических свечей, лепке елочных игрушек из глины и изготовлении новогодних венков из пряжи и помпонов.

Особенной атмосферой наполнил день музыкальный квартирник «Снежный концерт». В студии для собравшихся выступил ансамбль «Надежда», который объединил жен, матерей и детей участников специальной военной операции. Их искреннее и душевное исполнение любимых композиций стало одним из самых теплых моментов программы.

Завершил программу театрализованный квест. Участникам предстояло объединиться в команды, чтобы помочь Деду Морозу спасти праздник. По сюжету ход времени остановился из-за злодея, что поставило под угрозу доставку подарков и наступление Нового года. Гостям предлагалось стать помощниками волшебника, в том числе расшифровать тайные послания, найти спрятанные элементы праздничного сценария и восстановить новогоднюю магию.

До конца декабря посетителей Единого центра поддержки ждут разнообразные мастер-классы, на которых можно создать уникальные новогодние украшения и сувениры. Например, участники научатся делать экологичные украшения из хвои, расписывать деревянные елочные игрушки и домики-подсвечники, мастерить изящные гирлянды и брелоки в алмазной технике, делать свечи из натурального воска и готовить расписные имбирные пряники. Подробности можно уточнить по телефону контакт-центра: +7 495 870-55-45.

Ранее Мэр Москвы рассказал о том, что столица приготовила для семей участников СВО новогоднюю программу и подарки. Детям военнослужащих от трех до 13 лет вручают сладости и билеты на елку Мэра в Гостином Дворе. Праздничные наборы к Новому году получают жены и родители участников специальной военной операции, находящихся в зоне боевых действий, а также ветераны, которые завершили службу.

Тема:
Спецоперация
21 дек
ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины
21 дек
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Россией за ночь
20 дек
Нет крыши и выбиты стекла: ВСУ обстреляли колледж в Горловке
20 дек
Путин отправил Западу важное послание об украинском конфликте
20 дек
«Гиацинт-Б» не дал ВСУ создать укрепрайон в Гуляйполе. Лучшее видео из зоны СВО
20 дек
Д-20 уничтожила пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 дек
Путин: конфликт на Украине начал Киев и его западные союзники
19 дек
Путин: Выбив ВСУ из Курской области, Россия полностью взяла военную инициативу
19 дек
Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил опорник боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
19 дек
«Град» подавил огневые точки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:43
Ушаков заявил об отсутствии хороших добавлений в мирный план от Украины и Европы
12:27
ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины
12:16
В Самарской области нашли пропавших детей
12:07
Как не уснуть за рулем: гаджеты и приемы, которые спасут жизнь водителю
11:54
Российским лучникам до 21 года разрешили выступать на турнирах в нейтральном статусе
11:33
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Сейчас читают

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Россией за ночь
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Самая длинная ночь года: что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния 21 декабря

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026