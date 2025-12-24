За ночь силы ПВО России сбили 172 украинских беспилотника

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 172 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Противник попытался атаковать девять регионов России. Больше всего дронов перехватили в небе над Брянской областью — 110 аппаратов. Над Белгородской областью сбили 20 беспилотников, а над Калужской — 14. В Тульской области ликвидировали 12 БПЛА, а в Орловской — шесть. Над Московским регионом перехватили четыре аппарата и над Липецкой областью три. По одному дрону сбили в небе над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

