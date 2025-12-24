Российские войска освободили Заречное в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.

Российские средства ПВО за сутки сбили два снаряда HIMARS, девять управляемых авиабомб, а также 335 беспилотников ВСУ.

ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки потеряли около 1 420 боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

