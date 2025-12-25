Очень холодный декабрь: температура в Якутии опустилась до минус 60 градусов

Леденящие новости сейчас приходят из Якутии. В регион на месяц раньше обычного пришли типичные только для января морозы. Температура воздуха на полюсе холода в Оймяконе опускалась до почти рекордных в декабре -60 градусов.

Журналисты крупнейших мировых изданий удивляются: как можно жить в, казалось бы, нечеловеческих условиях. Но для местных это в порядке вещей. Они даже делятся лайфхаками. Корреспондент «Известий» Роман Кутуков все покажет.

Классическая якутская зима. Температура воздуха ниже 40 градусов. Густой ледяной туман, при котором видимость составляет не больше пятидесяти метров. И быстро идущие люди. На таком морозе больше получаса находиться нельзя. Иначе получишь обморожение.

Официально: Якутия — самый холодный регион на планете. Столбики термометров в Верхоянском и Оймяконском районах опустились до самой низкой отметки на термометре — -60. В Якутске теплее — -49.

Город окутан ледяным туманом. Кажется, что морозный воздух можно потрогать рукой.

Якутские морозы — привычные для местных жителей, аномальные для всего мира.

«Сегодня я вам покажу три вещи, которые меня, британца, сильно удивили в Якутии. Здесь есть тряпичные мини-гаражи, чтобы машины не замерзали. Их называют „Наташами“», — рассказал турист из Великобритании Ник Дарлисон.

Британец Ник Дарлисон решил провести отпуск в России — на Родине своей жены. И теперь в соцсетях делится с друзьями эмоциями от якутского холода.

«Они говорят, что вообще, как это возможно, жить в этом климате. Но я всем говорю, что это круто, приезжайте в Якутию», — поделился Ник.

Что британцу экстрим, для якутян — повседневная рутина. Как можно видеть, несмотря на лютую стужу, на дорогах много автомобилей. Чтобы в такие морозы машина завелась, водители несколько раз за ночь прогревают двигатель. И заботливо укутывают в специальные одеяла.

«Портативный гараж „Наташа“ очень спасает в наши морозы. Например, в нынешнюю погоду она заводится только два раза — через восемь часов», — поделилась местная жительница.

Но даже мороз не может помешать подготовке к Новому году. Перед праздниками активно идет уличная торговля. На рынках рыба, конечно, только замороженная.

«В валенках я стою и в четырех носках, все равно прохладно. Постоянно двигаюсь, поэтому не холодно, а если будешь вот так стоять — замерзнешь», — рассказал продавец Андрей.

Много работы и у курьеров. Перед выходом на маршрут доставщики особым образом готовят свои электровелосипеды.

«В этом месяце очень много заказов, в день бывает от 50 до 70. Батарея у него утеплена на зиму. На смену хватает с восьми утра до одиннадцати, полностью хватает одного заряда», — поделился курьер Андрей Васильченко.

Отступать морозы в Якутии начнут еще не скоро. К концу следующей недели потеплеет — до -30.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.