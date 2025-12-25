Об этом сообщили в Минобороны России.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
ВС РФ освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР, сообщили в Минобороны России. Также в ведомстве добавили, что поражена аэродромная и портовая инфраструктура, обеспечивающую деятельность ВСУ.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики», — написано в сообщении.
Российские средства ПВО сбили за сутки 472 беспилотника самолетного типа противника. ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 445 боевиков.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что средства ПВО уничтожили 83 беспилотника за ночь над регионами России.
