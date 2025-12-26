Метель бушует: первый с начала зимы сильный снегопад накрыл Москву

Первый с начала зимы сильный снегопад накрыл Москву

Более сотни рейсов задержаны в московских аэропортах. И все из-за непогоды.

В столице — мощный снегопад, первый с начала зимы. Местами в городе бушует метель. Порывы ветра — до 17 метров в секунду.

Сильные осадки привели к авариям на дорогах. Синоптики говорят, что за сутки сугробы вырастут в четыре раза. А к Новому году — достигнут высоты 13-14 сантиметров.

Ранее 5-tv.ru писал, что погода продолжит преподносить сюрпризы жителям разных регионов России в преддверии завершения 2025 года.

Так, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде федеральных округов в ближайшие дни усилится холод. По словам эксперта, местами температура может опуститься до экстремальных значений — вплоть до −55 градусов.

Аномально морозная погода затронет Приволжский, Северо-Западный и Уральский округа, север и юго-запад Сибири, Дальний Восток и Сахалин. Самые суровые условия, по оценке метеоспециалистов, ожидаются в Якутии.

