«Очень люблю вас»: невестка Юлии Меньшовой обратилась к ушедшей из жизни Вере Алентовой

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Актриса Мария Кукушкина замужем за внуком умершей народной артистки.

Кто из близких Веры Алентовой почтил ее память

Фото: www.globallookpress.com/Photoagency Interpress

Тема:
Вера Алентова

Невестка Веры Алентовой призналась в теплом отношении к ней

Российская актриса Мария Кукушкина призналась в искренней любви к умершей народной артистке РФ Вере Алентовой, которой приходится невесткой. Соответствующую публикацию она разместила на своей странице в соцсети.

«Очень-очень люблю вас, Вера Валентиновна! Летите. До встречи!» — написала Мария.

Кукушкина замужем за внуком Веры Алентовой и народного артиста РСФСР Владимира Меньшова — Андреем Гординым. Он сделал предложение своей возлюбленной еще осенью 2022 года, однако долго не афишировал это событие. Сама Кукушкина известна ролями в сериалах «Триггер» и «Контейнер».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки РФ Веры Алентовой в связи с ее смертью, отметив ее высокие актерские и личные качества. Актриса умерла в возрасте 83 лет во время прощания с ее коллегой, народным артистом РФ Анатолием Лобоцким, вместе с которым она работала над фильмом «Зависть богов».

