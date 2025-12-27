Москву засыпает снегом: в столице объявили желтый уровень опасности

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Он будет действовать до 10:00 мск 28 декабря.

Когда в Москве будут самые сильные снегопады

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

В Москве объявили желтый уровень опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада, ожидаемого вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Вечером, ночью, а также утром в воскресенье ожидается обильное выпадение снега и гололедица. Желтый уровень опасности будет действовать до 10:00 по московскому времени 28 декабря. Похожая картина ожидается и в Подмосковье, где желтый уровень объявят с 18:00 по московскому времени.

Кроме того, метеорологи отметили, что сегодня днем в столице и области могут наблюдаться небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса в Москве и от минус четырех до плюс одного градуса в Подмосковье. Также будет дуть северный ветер, переходящий в южный, со скоростью 5-10 м/с.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве и Подмосковье с вечера субботы до утра воскресенья, 27–28 декабря, ожидается снегопад с гололедицей. Об этом сообщило столичное ГУ Министерства чрезвычаных ситуаций РФ.

Москву засыпает снегом: в столице объявили желтый уровень опасности
