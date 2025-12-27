Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву дронов

Дарья Корзина
На местах падения обломков работают экстренные службы.

ПВО уничтожила беспилотники, летевшие в сторону Москвы

Фото: Reuters/Brian Snyder

Атака беспилотников на Москву

Средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшиеся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. 

Атаки с применением беспилотных летательных аппаратов фиксируются в различных регионах России с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские вооруженные формирования используют как БПЛА, так и ракетные средства поражения, в том числе при ударах по приграничным территориям.

Ранее сообщалось о пострадавшем в результате атаки беспилотника в Белгородской области. В селе Коновалово БПЛА сбросил взрывное устройство, в результате чего мужчина получил осколочные ранения лица, шеи и ноги, а также баротравму. Пострадавшего госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Атака беспилотников на Москву
