Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву дронов

На местах падения обломков работают экстренные службы.
Фото: Reuters/Brian Snyder
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшиеся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.
Атаки с применением беспилотных летательных аппаратов фиксируются в различных регионах России с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские вооруженные формирования используют как БПЛА, так и ракетные средства поражения, в том числе при ударах по приграничным территориям.
Ранее сообщалось о пострадавшем в результате атаки беспилотника в Белгородской области. В селе Коновалово БПЛА сбросил взрывное устройство, в результате чего мужчина получил осколочные ранения лица, шеи и ноги, а также баротравму. Пострадавшего госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 26 дек
- Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников за ночь
- 25 дек
- Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
- 25 дек
- Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ, летевших на Москву
- 24 дек
- Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника
- 18 дек
- Три человека погибли из-за атак украинских БПЛА в Ростовской области
- 16 дек
- Силы ПВО РФ сбили беспилотник, летевший на Москву
- 12 дек
- Силы ПВО за семь часов уничтожили 47 БПЛА над регионами России
- 12 дек
- Силы ПВО уничтожили 12-й украинский дрон, летевший на Москву
- 12 дек
- Силы ПВО за утро сбили пять украинских беспилотников, летевших на Москву
- 11 дек
- Силы ПВО пресекли атаки четырех летевших на Москву украинских беспилотников
Читайте также
93%
Нашли ошибку?