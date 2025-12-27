В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Мужчине оказывается вся необходимая помощь.

В каком состоянии пострадавший от атаки ВСУ по Белгородом

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Белгородской области, в селе Коновалово, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ сбросил взрывное устройство, в результате чего пострадал мужчина. Об этом стало известно из сообщения губернатора области Вячеслава Гладкова.

«Мирный житель ранен в Волоконовском округе. По селу Коновалово с беспилотника сброшено взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина получил слепые осколочные ранения лица, шеи, ноги, а также баротравму. Пострадавшего госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Информация о последствиях уточняется.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Для ударов боевики киевского режима используют беспилотники и ракетное вооружение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что две мирные жительницы получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Одна из женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, но отказалась от госпитализации. У другой пострадавшей предварительный диагноз — «баротравма» с травмой глаза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
27 дек
Силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников за два часа
27 дек
Силы ПВО России сбили семь украинских беспилотников за ночь
27 дек
Два человека пострадали после атаки ВСУ на Белгородскую область
26 дек
Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами России за три часа
26 дек
Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников за ночь
25 дек
Силы ПВО России сбили 141 украинский беспилотник за ночь
25 дек
В порту Темрюка из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами
24 дек
Силы ПВО за семь часов сбили 132 беспилотника над регионами России
24 дек
За ночь силы ПВО России сбили 172 украинских беспилотника
23 дек
Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

16:47
Спецслужбы Литвы начнут преследовать имеющих связи с РФ граждан
16:38
Новый год со «сюрпризами»: назван самый коварный тип травмы в новогоднюю ночь
16:21
Силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников за два часа
16:19
Футболист Лайонел Адамс пострадал в конфликте со стрельбой в Подмосковье
15:48
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
15:29
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля

Сейчас читают

«За ней не угонишься»: как дочь Турецкого стремительно затмевает знаменитого отца
Пресс-секретарь Белого дома сообщила о своей беременности
«Град» обрушился на район сосредоточения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео