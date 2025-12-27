В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
Мужчине оказывается вся необходимая помощь.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Белгородской области, в селе Коновалово, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ сбросил взрывное устройство, в результате чего пострадал мужчина. Об этом стало известно из сообщения губернатора области Вячеслава Гладкова.
«Мирный житель ранен в Волоконовском округе. По селу Коновалово с беспилотника сброшено взрывное устройство», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина получил слепые осколочные ранения лица, шеи, ноги, а также баротравму. Пострадавшего госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Информация о последствиях уточняется.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Для ударов боевики киевского режима используют беспилотники и ракетное вооружение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что две мирные жительницы получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Одна из женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, но отказалась от госпитализации. У другой пострадавшей предварительный диагноз — «баротравма» с травмой глаза.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 дек
- Силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников за два часа
- 27 дек
- Силы ПВО России сбили семь украинских беспилотников за ночь
- 27 дек
- Два человека пострадали после атаки ВСУ на Белгородскую область
- 26 дек
- Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами России за три часа
- 26 дек
- Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников за ночь
- 25 дек
- Силы ПВО России сбили 141 украинский беспилотник за ночь
- 25 дек
- В порту Темрюка из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами
- 24 дек
- Силы ПВО за семь часов сбили 132 беспилотника над регионами России
- 24 дек
- За ночь силы ПВО России сбили 172 украинских беспилотника
- 23 дек
- Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Читайте также
93%
Нашли ошибку?