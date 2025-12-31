Сорвана атака 86 беспилотников ВСУ на регионы России за ночь

Большая часть дронов была перехвачена над Черным морем.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За ночь с 30 на 31 декабря средства ПВО сбили 86 БПЛА ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.
Большая часть дронов была перехвачена над акваторией Черного моря, еще девять — в Брянской области, по восемь — над территориями Липецкой области и Крыма, а пять — над Краснодарской областью.
Ранее пять мирных жителей получили ранения после ударов БПЛА в Белгородской области. Об этом сообщал 5-tv.ru. Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. Для атак боевики используют беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 30 дек
- Силы ПВО сбили пятый беспилотник ВСУ, летевший на Москву
- 30 дек
- Силы ПВО уничтожили 109 беспилотников над регионами России
- 30 дек
- «Я очень разозлился»: Трамп осудил попытку Киева атаковать резиденцию Путина
- 29 дек
- Пять мирных жителей получили ранения после ударов БПЛА в Белгородской области
- 29 дек
- Лавров заявил об атаке БПЛА на резиденцию президента в Новгородской области
- 29 дек
- Средства ПВО сбили 89 украинских беспилотников над территорией России за ночь
- 28 дек
- Ударный беспилотник повредил жилые дома в Пролетарском районе Донецка
- 27 дек
- В Курской области мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ
- 27 дек
- Силы ПВО уничтожили 111 дронов ВСУ над российскими регионами за три часа
- 27 дек
- Силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников за два часа
Читайте также
93%
Нашли ошибку?