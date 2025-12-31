Сорвана атака 86 беспилотников ВСУ на регионы России за ночь

За ночь с 30 на 31 декабря средства ПВО сбили 86 БПЛА ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Большая часть дронов была перехвачена над акваторией Черного моря, еще девять — в Брянской области, по восемь — над территориями Липецкой области и Крыма, а пять — над Краснодарской областью.

Ранее пять мирных жителей получили ранения после ударов БПЛА в Белгородской области. Об этом сообщал 5-tv.ru. Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. Для атак боевики используют беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение.

