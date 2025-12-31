Учебные заведения и психоневрологический диспансер в Туапсе повреждены дронами ВСУ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

В результате этой атаки беспилотников ВСУ пострадали два человека.

Что было повреждено в Туапсе после атаки беспилотниками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Атака беспилотников на регионы России

Учебные заведения и психоневрологический диспансер в Туапсе повреждены дронами

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Туапсе были повреждены Морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум. Об этом сообщили оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на главы муниципалитета Сергей Бойко.

«Муниципальные комиссии обходят пострадавшие дома и квартиры, они также будут работать на территориях морского кадетского корпуса, психоневрологического диспансера и Туапсинского гидрометеорологического техникума, где из-за падения обломков БПЛА повредило остекление и кровлю», — говорится в сообщении.

Известно, что в результате атаки украинскими беспилотниками два человека получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Коммунальные службы работают над восстановлением поврежденных объектов инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгороде один человек погиб, еще четверо пострадали в результате атаки ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атака беспилотников на регионы России
Звездный гороскоп: что год Лошади готовит Бузовой, Джигану, МакSим и друг...

