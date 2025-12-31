Учебные заведения и психоневрологический диспансер в Туапсе повреждены дронами ВСУ

В результате этой атаки беспилотников ВСУ пострадали два человека.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Учебные заведения и психоневрологический диспансер в Туапсе повреждены дронами
В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Туапсе были повреждены Морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум. Об этом сообщили оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на главы муниципалитета Сергей Бойко.
«Муниципальные комиссии обходят пострадавшие дома и квартиры, они также будут работать на территориях морского кадетского корпуса, психоневрологического диспансера и Туапсинского гидрометеорологического техникума, где из-за падения обломков БПЛА повредило остекление и кровлю», — говорится в сообщении.
Известно, что в результате атаки украинскими беспилотниками два человека получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
Коммунальные службы работают над восстановлением поврежденных объектов инфраструктуры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгороде один человек погиб, еще четверо пострадали в результате атаки ВСУ.
