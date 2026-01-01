Пять детей госпитализировали после удара ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области

Пять детей госпитализировали после удара ВСУ по Херсонской области

Пятеро детей были госпитализированы после удара беспилотников ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

Украинские дроны атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы.

Из-за атаки погибли 24 человека, в том числе и один ребенок. Многие из них сгорели заживо. Кроме того, более 50 человек получили ранения.

Известно, что один из дронов был оснащен зажигательной смесью. Ее же ранее ВСУ использовали для поджога сельскохозяйственных угодий.

Атака была проведена после предварительной разведки и была совершена практически в момент новогоднего боя курантов.