Губернатор Курской области сообщил об атаке ВСУ в новогоднюю ночь

Александр Хинштейн заявил, что в результате обстрела повреждены пять домов в Рыльском районе.
Фото: Telegram/Александр Хинштейн /Hinshtein
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об очередной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошедшей в новогоднюю ночь. По его словам, удар пришелся по хутору Фонов в Рыльском районе.
«Даже в новогоднюю ночь укронацисты не переставали бесчинствовать… В результате прилетов повреждено остекление пяти домовладений. К счастью, никто не пострадал! Жильцы домов ночь переждали у родных», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Глава региона охарактеризовал удары как «подлые» и заявил, что таким действиям не может быть оправдания. Он пообещал, что все пострадавшие получат помощь.
«Обязательно поможем с восстановлением пострадавшего жилья, никто не останется без внимания!» — заявил Хинштейн.
По словам Хинштейна, комиссия уже фиксирует ущерб, а ремонтные бригады в ближайшее время приступят к работе.
Губернатор также призвал жителей области сохранять бдительность и не пренебрегать мерами безопасности.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что пять детей госпитализировали после удара ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 дек
- В Курской области мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ
- 27 дек
- Силы ПВО уничтожили 111 дронов ВСУ над российскими регионами за три часа
- 19 дек
- Путин: Выбив ВСУ из Курской области, Россия полностью взяла военную инициативу
- 10 дек
- В Курской области установят памятник бойцам из КНДР
- 2 дек
- Хинштейн рассказал Путину о происхождении Колобка
- 2 дек
- Хинштейн: все проблемные темы Курской области обсуждаются совместно с жителями
- 30 нояб
- В Курской области в результате атаки ВСУ повреждены 26 домов
- 29 нояб
- В Курской области в результате атаки ВСУ поврежден объект энергетики
- 26 нояб
- Силы ПВО за четыре часа уничтожили 12 украинских беспилотников
- 24 нояб
- Силы ПВО за шесть часов уничтожили 40 БПЛА над регионами России
Читайте также
93%
Нашли ошибку?