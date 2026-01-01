Раненые на каталках: первые кадры с пострадавшими от удара ВСУ в Херсонской области

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив

Попавших под обстрел людей доставили в Крым.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Появились первые кадры с пострадавшими от удара ВСУ в Херсонской области

В распоряжение 5-tv.ru попали кадры с ранеными в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Хорлы Херсонской области. На видео медработники больницы в Республике Крым, куда доставили пострадавших, транспортируют госпитализированную женщину на каталке.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате ночного удара беспилотников ВСУ в Херсонской области ранены 29 человек, 24 погибли, некоторые из них сгорели заживо – боевики использовали зажигательную смесь. Площадь пожара в обстрелянном кафе составила 500 квадратных метров

Как сообщала официальный представитель СК России Светлана Петренко, по факту жестокой атаки на мирное население региона было возбуждено уголовное дело о теракте.

Территория РФ регулярно подвергается ударам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. Для атак противник использует беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение, из которого обстреливаются мирные населенные пункты на приграничной территории РФ.

