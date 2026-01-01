Нанести удары возмездия: военный эксперт об ответе на атаку ВСУ в Херсонской области

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 209 0

Чтобы атака на Херсонскую область не повторилась, необходимо бить по ВПК Украины.

Фото, видео: пресс-служба губернатора Херсонской области; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Военный эксперт Кнутов: необходимо бить по ВПК-объектам Киева

Чтобы жестокий удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области не повторился, необходимо поражать инфраструктуру производства беспилотников и другие объекты военно-промышленного комплекса киевского режима. Об этом 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Удары по энергетике, которая обеспечивает производство беспилотников <…> Комплектующие с Запада, которые идут через Одессу, через Румынию <…> Это должно быть для нас приоритетной целью», — пояснил специалист.

Кроме того, как отметил Кнутов, важно наносить удары по логистическим цепочкам, которые связывают западную Украину с южными регионами, и по которым ВСУ перебрасывают вооружение и солдат на Донбасс.

Также эксперт дал оценку нравственной составляющей жестокого удара по Херсонской области. Кнутов подчеркнул, что украинские националисты из числа командиров ВСУ находятся в неадекватном состоянии и умышленно принимают решения об обстрелах мирного населения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лондон может быть причастен к удару ВСУ по Херсонской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 янв
«Акт государственного терроризма»: зампред СФ об атаке на Херсонскую область
1 янв
Выгоревшие здания и тела погибших: кадры последствий удара ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области
1 янв
Мешают работе служб: над Херсонской областью продолжают летать дроны ВСУ
1 янв
Сальдо: Лондон может быть причастен к удару ВСУ по Херсонской области
1 янв
Раненые на каталках: первые кадры с пострадавшими от удара ВСУ в Херсонской области
1 янв
Состояние пострадавших в результате атаки ВСУ на Херсонскую область оценивается как тяжелое
1 янв
В новогоднюю ночь силы ПВО России уничтожили 168 украинских беспилотников
1 янв
Площадь пожара в кафе в Херсонской области после удара ВСУ составила 500 квадратных метров
1 янв
В МЧС уточнили число пострадавших после удара ВСУ по Херсонской области
1 янв
Пять детей госпитализировали после удара ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

12:26
«Акт государственного терроризма»: зампред СФ об атаке на Херсонскую область
12:22
В Швейцарии около 40 человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте
12:15
Выгоревшие здания и тела погибших: кадры последствий удара ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области
12:00
Нанести удары возмездия: военный эксперт об ответе на атаку ВСУ в Херсонской области
12:00
Нестандартное поздравление Путина Ким Чен Ына указало на развивающуюся дружбу двух стран
11:50
«Расчеловечивание»: Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Херсонскую область

Сейчас читают

Раненые на каталках: первые кадры с пострадавшими от удара ВСУ в Херсонской области
Люди сгорели заживо: ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2026 года
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео