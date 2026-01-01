Военный эксперт Кнутов: необходимо бить по ВПК-объектам Киева

Чтобы жестокий удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области не повторился, необходимо поражать инфраструктуру производства беспилотников и другие объекты военно-промышленного комплекса киевского режима. Об этом 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Удары по энергетике, которая обеспечивает производство беспилотников <…> Комплектующие с Запада, которые идут через Одессу, через Румынию <…> Это должно быть для нас приоритетной целью», — пояснил специалист.

Кроме того, как отметил Кнутов, важно наносить удары по логистическим цепочкам, которые связывают западную Украину с южными регионами, и по которым ВСУ перебрасывают вооружение и солдат на Донбасс.

Также эксперт дал оценку нравственной составляющей жестокого удара по Херсонской области. Кнутов подчеркнул, что украинские националисты из числа командиров ВСУ находятся в неадекватном состоянии и умышленно принимают решения об обстрелах мирного населения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лондон может быть причастен к удару ВСУ по Херсонской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.