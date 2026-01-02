В Херсонской области опознали еще двоих погибших после удара беспилотников

В Херсонской области удалось установить личности еще двух человек, погибших в результате атаки беспилотников на кафе и гостиницу в селе Хорлы. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона.

Ранее, вечером в четверг, власти публиковали список из семи погибших. К полудню 2 января число опознанных жертв увеличилось до девяти — такую информацию привели представители региональной администрации, уточнив, что речь идет о погибших в результате удара беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Херсонской области Владимира Сальдо ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар дронами по месту, где мирные жители отмечали Новый год. Атака пришлась на кафе и гостиницу, расположенные в населенном пункте Хорлы.

По данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли 27 человек, среди них — двое несовершеннолетних. Еще 31 пострадавший, включая пятерых детей, был доставлен в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Власти региона объявили пятницу и субботу днями траура в память о погибших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.