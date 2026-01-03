Посольство России не пострадало в результате взрывов в Каракасе

Сергей Добровинский
Сотрудники дипведомства в Венесуэле выполняют поставленные задачи.

Что с российским посольством в Венесуэле

Фото: www.globallookpress.com/Markus Heine

Российское посольство не пострадало в результате взрывов в Каракасе. Об этом сообщает посол РФ. Дипломат отметил, что сотрудники дипведомства в Венесуэле в полном составе выполняют государственные задачи.

Ранее в Каракасе прозвучали взрывы, на кадрах от очевидцев были видны признаки детонации — вспышки и дым над ночным городом. Также сообщалось о якобы американских самолетах и вертолетах в воздухе.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.

Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

