Более 200 российских туристов планировали посетить Венесуэлу до атаки США

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 19 0

Туроператоры предлагают клиентам альтернативные варианты в связи со сложившейся обстановкой.

Сколько российских туристов планировали посетить Венесуэлу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Свыше 200 граждан России собирались отправиться в Венесуэлу для туризма в ближайшее время перед тем, как по территориям страны были нанесены удары США. Такую информацию в беседе с «Известиями» озвучили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ведомстве уточнили, что речь идет о предварительных количественных данных.

Туроператоры предлагают клиентам альтернативные варианты в связи со сложившейся обстановкой. Например, один из путей — перебронировать билеты на другие направления, в том числе с переносом дат поездки. Пассажирам рейсов авиакомпании Conviasa также рекомендовано самостоятельно обращаться за возвратом средств.

Представитель правовой службы АТОР отметил, что процесс возврата денег в период праздничных дней может быть затруднен, поскольку банки и коммерческие структуры временно не работают.

Также в ассоциации подчеркнули, что на данный момент в Каракасе нет организованных туристических групп из России, отправленных туроператорами — членами АТОР. Последний рейс из столицы Венесуэлы в Москву вылетел 2 января и уже прибыл в аэропорт Внуково.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о проведении масштабной операции против Венесуэлы. США нанесли удары по территории страны, а элитный американский отряд задержал венесуэльского лидера Николаса Мадуро вместе с его женой. Также в операции участвовали американские правоохранительные органы.

МИД РФ осудил действия США в отношении Каракаса. В свою очередь, президент Колумбии Густаво Петро выступил с призывом срочно созвать заседание ООН и Организации американских государств для обсуждения ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что происходило в Каракасе перед атакой США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
Более 200 российских туристов планировали посетить Венесуэлу до атаки США
16:35
Трамп устроит грандиозное шоу вокруг ареста Мадуро, чтобы поднять свои рейтинги
16:22
CNN: ЦРУ отслеживало местонахождение Мадуро накануне операции по его захвату
16:16
В Хорлах задержана группа лиц, пытавшаяся проникнуть в воинские подразделения
16:10
В Киев прибыли представители стран «коалиции желающих» для консультаций по Украине
16:04
Мадуро и его жене предъявили обвинения в суде Нью-Йорка

Сейчас читают

Авиаудары по Каракасу продлились 25 минут
Женщина сбила двух семилетних девочек в Красноярском крае
В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение после ударов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео