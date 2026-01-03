Более 200 российских туристов планировали посетить Венесуэлу до атаки США

Свыше 200 граждан России собирались отправиться в Венесуэлу для туризма в ближайшее время перед тем, как по территориям страны были нанесены удары США. Такую информацию в беседе с «Известиями» озвучили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ведомстве уточнили, что речь идет о предварительных количественных данных.

Туроператоры предлагают клиентам альтернативные варианты в связи со сложившейся обстановкой. Например, один из путей — перебронировать билеты на другие направления, в том числе с переносом дат поездки. Пассажирам рейсов авиакомпании Conviasa также рекомендовано самостоятельно обращаться за возвратом средств.

Представитель правовой службы АТОР отметил, что процесс возврата денег в период праздничных дней может быть затруднен, поскольку банки и коммерческие структуры временно не работают.

Также в ассоциации подчеркнули, что на данный момент в Каракасе нет организованных туристических групп из России, отправленных туроператорами — членами АТОР. Последний рейс из столицы Венесуэлы в Москву вылетел 2 января и уже прибыл в аэропорт Внуково.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о проведении масштабной операции против Венесуэлы. США нанесли удары по территории страны, а элитный американский отряд задержал венесуэльского лидера Николаса Мадуро вместе с его женой. Также в операции участвовали американские правоохранительные органы.

МИД РФ осудил действия США в отношении Каракаса. В свою очередь, президент Колумбии Густаво Петро выступил с призывом срочно созвать заседание ООН и Организации американских государств для обсуждения ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что происходило в Каракасе перед атакой США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.