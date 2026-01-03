Трамп опубликовал первое фото Мадуро на борту корабля США после задержания

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 84 0

На снимке президент Венесуэлы одет в серый спортивный костюм и черную маску.

Мадуро на борту корабля США после задержания — фото

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Трамп показал фото похищенного Мадуро на борту корабля США

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал первую фотографию венесуэльского лидера Николаса Мадуро после задержания.

«Николас Мадуро на борту корабля США Iwo Jima», — написал американский лидер.

На фото президент Венесуэлы Николас Мадуро в сером спортивном костюме, на его глаза надета черная маска.

В субботу, 3 января, в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Позже журналистам информацию о причастности страны к атаке подтвердили в Белом доме. Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен США.

текстФото:Reuters /@realDonaldTrump

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства. Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями, при заходе в венесуэльские порты и выходе из них. В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп проводит пресс-конференцию по итогам военной операции в Каракасе.

