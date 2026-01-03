Собянин сообщил об уничтожении семи летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 января сообщил о серии перехватов беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении столицы. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

По информации Собянина, в вечерние часы система противовоздушной обороны Минобороны РФ поэтапно сбила несколько беспилотников, направлявшихся к Москве. Первое сообщение о ликвидации БПЛА было опубликовано в 19:37. Затем в 19:47 мэр проинформировал об уничтожении еще одного вражеского беспилотника.

В 20:03 Собянин сообщил, что атака еще двух БПЛА была отражена. Спустя несколько минут, в 20:11, стало известно о ликвидации еще двух беспилотных аппаратов силами ПВО. Последнее сообщение появилось в 20:19 — был сбит еще один БПЛА, летевший на Москву.

Во всех случаях, как подчеркнул мэр, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о разрушениях или пострадавших не приводилась.

Таким образом, за вечер 3 января силы ПВО Минобороны РФ уничтожили в общей сложности семь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, предотвратив возможные последствия атаки на столичный регион.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.