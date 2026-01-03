Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили удары США по Венесуэле

Стороны подтвердили единый подход к оценке действий Вашингтона и ситуации вокруг президента республики.
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 января провел переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг ударов США по Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России.
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что главы МИД обменялись мнениями о происходящем и дали ему принципиальную оценку.
«Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями о ситуации вокруг Венесуэлы. Подчеркнуто, что Москва и Минск едины в решительном осуждении агрессии, совершенной США против суверенного государства в нарушение международно-правовых норм», — говорится в сообщении.
В МИД РФ также указали на необходимость освобождения Николаса Мадуро и его супруги, а также их возвращения на территорию Венесуэлы. Отдельно была отмечена важность создания условий для урегулирования сложившейся ситуации исключительно путем диалога.
Обсуждение состоялось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты нанесли по Венесуэле крупномасштабный удар. Американский лидер утверждал, что в ходе операции Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны.
Ранее Министерство иностранных дел России призвало американское руководство освободить президента Венесуэлы и подчеркнуло необходимость поиска дипломатического решения имеющихся между сторонами противоречий. Позднее Дональд Трамп заявил, что не обсуждал ситуацию вокруг Венесуэлы с президентом России Владимиром Путиным во время последнего телефонного разговора.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 янв
- Пресс-конференция Трампа по итогам операции в Каракасе — главные заявления
- 3 янв
- Трамп заявил что не обсуждал с Путиным ситуацию вокруг Венесуэлы
- 3 янв
- Трамп обвинил режим Мадуро в краже нефтяной отрасли Венесуэлы
- 3 янв
- Трамп назвал целью операции США в Венесуэле захват Мадуро
- 3 янв
- Трамп заявил о намерении США управлять Венесуэлой до смены власти
- 3 янв
- Трамп опубликовал первое фото Мадуро на борту корабля США после задержания
- 3 янв
- Трамп провел пресс-конференцию по итогам военной операции в Каракасе
- 3 янв
- МИД России призвал США освободить президента Венесуэлы Мадуро и его жену
- 3 янв
- Спасти не удалось: женщина погибла в результате удара США по Венесуэле
- 3 янв
- Россия поддержала запрос на проведение заседания Совбеза ООН по Венесуэле
Читайте также
85%
Нашли ошибку?