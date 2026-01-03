Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили удары США по Венесуэле

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 12 0

Стороны подтвердили единый подход к оценке действий Вашингтона и ситуации вокруг президента республики.

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 января провел переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг ударов США по Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что главы МИД обменялись мнениями о происходящем и дали ему принципиальную оценку.

«Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями о ситуации вокруг Венесуэлы. Подчеркнуто, что Москва и Минск едины в решительном осуждении агрессии, совершенной США против суверенного государства в нарушение международно-правовых норм», — говорится в сообщении.

В МИД РФ также указали на необходимость освобождения Николаса Мадуро и его супруги, а также их возвращения на территорию Венесуэлы. Отдельно была отмечена важность создания условий для урегулирования сложившейся ситуации исключительно путем диалога.

Обсуждение состоялось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты нанесли по Венесуэле крупномасштабный удар. Американский лидер утверждал, что в ходе операции Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало американское руководство освободить президента Венесуэлы и подчеркнуло необходимость поиска дипломатического решения имеющихся между сторонами противоречий. Позднее Дональд Трамп заявил, что не обсуждал ситуацию вокруг Венесуэлы с президентом России Владимиром Путиным во время последнего телефонного разговора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
