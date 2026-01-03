Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников ВСУ летевших на Москву

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 51 0

Общее число перехваченных дронов за день увеличилось после новой атаки на столичный регион.

Сколько БПЛА сбили на подлете к Москве 3 января

Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны 3 января сбили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном Telegram-канале.

По словам градоначальника, все беспилотники были уничтожены средствами ПВО на подлете к городу.

«Уничтожено пять беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин, комментируя работу сил противовоздушной обороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что после отражения атаки специалисты экстренных служб были направлены на места падения обломков беспилотников. Информация о разрушениях или пострадавших не приводилась.

С учетом последнего сообщения общее количество сбитых за день дронов, летевших в сторону Москвы, достигло 12. Ранее 3 января Сергей Собянин информировал об уничтожении трех беспилотников ВСУ, направлявшихся к столице. Первые сообщения об отражении атак беспилотниках в этот день начали поступать в 19:37 по московскому времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
3 янв
Собянин сообщил об уничтожении семи летевших на Москву беспилотников
2 янв
Средства ПВО уничтожили 64 беспилотника ВСУ за ночь над регионами России
1 янв
Силы ПВО уничтожили 20 летевших на Москву беспилотников
30 дек
Силы ПВО сбили пятый беспилотник ВСУ, летевший на Москву
30 дек
Средства ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы
27 дек
Силы ПВО уничтожили 111 дронов ВСУ над российскими регионами за три часа
27 дек
Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву дронов
26 дек
Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников за ночь
25 дек
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
25 дек
Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ, летевших на Москву
-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:29
Силы ПВО уничтожили 103 беспилотника над территорией России за семь часов
0:06
Стало известно, когда пройдет заседание Совбеза ООН по Венесуэле
23:45
«Будут вспоминать Катю с Лехой»: Сапронов о культовости героев сериала «Ландыши»
23:25
Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников ВСУ летевших на Москву
23:05
Ложиться пораньше бесполезно: что на самом деле помогает уснуть
22:45
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили удары США по Венесуэле

Сейчас читают

Женщина погибла из-за травмы на предприятии в Кузбассе
Пропавшего перед праздниками мальчика нашли погибшим в лесу
Ложиться пораньше бесполезно: что на самом деле помогает уснуть
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео