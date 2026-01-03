Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников ВСУ летевших на Москву

Общее число перехваченных дронов за день увеличилось после новой атаки на столичный регион.
Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia
Силы противовоздушной обороны 3 января сбили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном Telegram-канале.
По словам градоначальника, все беспилотники были уничтожены средствами ПВО на подлете к городу.
«Уничтожено пять беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин, комментируя работу сил противовоздушной обороны.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что после отражения атаки специалисты экстренных служб были направлены на места падения обломков беспилотников. Информация о разрушениях или пострадавших не приводилась.
С учетом последнего сообщения общее количество сбитых за день дронов, летевших в сторону Москвы, достигло 12. Ранее 3 января Сергей Собянин информировал об уничтожении трех беспилотников ВСУ, направлявшихся к столице. Первые сообщения об отражении атак беспилотниках в этот день начали поступать в 19:37 по московскому времени.
