Родригес указала на акт агрессии США против Венесуэлы под надуманным предлогом

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 55 0

В результате военной операции Штатов был захвачен венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Флорес.

Родригес указала на акт агрессии США против Венесуэлы

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы: США совершили акт агрессии под ложным предлогом

Соединенные Штаты совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы под надуманным предлогом. Соответствующее заявление сделала вице-президент республики Делси Родригес в эфире телеканала Telesur. Она подчеркнула, что единственная цель данных действий американцев — смена политического режима в ее стране.

«В ходе этой военной операции были захвачены президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес. Мы уже предупреждали, что под ложным предлогом ведется агрессия», — сказала Родригес.

В результате крупномасштабной военной операции США в Каракасе американскими военными были захвачены и вывезены за границу президент республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что именно они были целью. Трамп обвинил их в «наркотерроризме» против граждан Штатов и пообещал, что они предстанут перед «американским правосудием».

По информации журналистов телеканала ABC, Мадуро с женой, вероятно, были доставлены на военную базу США в Гуантанамо, после чего вылетят на самолете в Нью-Йорк. МИД РФ выступил в защиту народа и лидера Венесуэлы, призвал освободить его и супругу, осудив операцию. Заседание Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) по этой теме назначено на 5 января.

Ранее 5-tv.ru публиковал основные заявления Дональда Трампа с пресс-конференции по итогам операции в Каракасе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
4 янв
Стало известно, когда пройдет заседание Совбеза ООН по Венесуэле
3 янв
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили удары США по Венесуэле
3 янв
Пресс-конференция Трампа по итогам операции в Каракасе — главные заявления
3 янв
Трамп заявил что не обсуждал с Путиным ситуацию вокруг Венесуэлы
3 янв
Трамп обвинил режим Мадуро в краже нефтяной отрасли Венесуэлы
3 янв
Трамп назвал целью операции США в Венесуэле захват Мадуро
3 янв
Трамп заявил о намерении США управлять Венесуэлой до смены власти
3 янв
Трамп опубликовал первое фото Мадуро на борту корабля США после задержания
3 янв
Трамп провел пресс-конференцию по итогам военной операции в Каракасе
3 янв
МИД России призвал США освободить президента Венесуэлы Мадуро и его жену
-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:06
Силы ПВО уничтожили еще два летевших к Москве беспилотника
1:16
Умер заслуженный артист России Роман Улыбин
0:53
Родригес указала на акт агрессии США против Венесуэлы под надуманным предлогом
0:29
Силы ПВО уничтожили 103 беспилотника над территорией России за семь часов
0:06
Стало известно, когда пройдет заседание Совбеза ООН по Венесуэле
23:45
«Будут вспоминать Катю с Лехой»: Сапронов о культовости героев сериала «Ландыши»

Сейчас читают

Женщина погибла из-за травмы на предприятии в Кузбассе
Пропавшего перед праздниками мальчика нашли погибшим в лесу
Ложиться пораньше бесполезно: что на самом деле помогает уснуть
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео