Родригес указала на акт агрессии США против Венесуэлы под надуманным предлогом

В результате военной операции Штатов был захвачен венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Флорес.
Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria
Вице-президент Венесуэлы: США совершили акт агрессии под ложным предлогом
Соединенные Штаты совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы под надуманным предлогом. Соответствующее заявление сделала вице-президент республики Делси Родригес в эфире телеканала Telesur. Она подчеркнула, что единственная цель данных действий американцев — смена политического режима в ее стране.
«В ходе этой военной операции были захвачены президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес. Мы уже предупреждали, что под ложным предлогом ведется агрессия», — сказала Родригес.
В результате крупномасштабной военной операции США в Каракасе американскими военными были захвачены и вывезены за границу президент республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что именно они были целью. Трамп обвинил их в «наркотерроризме» против граждан Штатов и пообещал, что они предстанут перед «американским правосудием».
По информации журналистов телеканала ABC, Мадуро с женой, вероятно, были доставлены на военную базу США в Гуантанамо, после чего вылетят на самолете в Нью-Йорк. МИД РФ выступил в защиту народа и лидера Венесуэлы, призвал освободить его и супругу, осудив операцию. Заседание Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) по этой теме назначено на 5 января.
Ранее 5-tv.ru публиковал основные заявления Дональда Трампа с пресс-конференции по итогам операции в Каракасе.
