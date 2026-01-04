Новые детали: стал известен маршрут пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых

В день исчезновения семья Усольцевых могла направляться к камню желаний

Семья Усольцевых, которая пропала при загадочных обстоятельствах осенью 2025 года в тайге под Красноярском, могла направиться к так называемому «камню желаний». Эту информацию подтвердили в СК по региону.

По словам следователей, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы, вероятнее всего, двигались в сторону пирамидального «камня желаний». Он расположен на горе Мальвинка. Это предположение подтверждают свидетели, которые общались или видели семью незадолго до того, как та исчезла.

В конце сентября прошлого года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в однодневный поход по горному хребту в Красноярском крае, после чего перестали выходить на связь. На поиск семьи были брошены все силы, однако обнаружить пропавших до сих пор не удалось.

