Операция США в Венесуэле стала предупреждением Киеву

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Действия Вашингтона в Латинской Америке вызвали тревожные оценки среди украинских военных и аналитиков.

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Военная операция США против венесуэльских властей была воспринята в Киеве как недвусмысленный политический сигнал. Как сообщило издание Berliner Zeitung, происходящее в Венесуэле многие на Украине расценивают как признак изменения приоритетов Вашингтона.

«Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», — заявил один из военных в беседе с немецкими журналистами.

Авторы публикации отмечают, что в украинском обществе усиливаются опасения: США, продемонстрировав жесткость в отношении Каракаса, могут окончательно сосредоточиться на Западном полушарии, утратив интерес к активному участию в урегулировании конфликта вокруг Украины. Однако сами журналисты подчеркивают, что подобный сценарий выглядел бы нелогичным для президента США Дональда Трампа, известного привычкой тщательно взвешивать политические и стратегические издержки.

Серия взрывов в Каракасе прогремела в ночь на 3 января. По свидетельствам жителей, удары были зафиксированы, в том числе, в южных районах столицы, где размещены военные объекты, а также в районе аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и порта Ла-Гуайра. Телеканал CNN сообщал, что одновременно со взрывами в небе над городом были слышны самолеты, летевшие на малой высоте.

После этих событий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране режим чрезвычайного положения и распорядился немедленно развернуть комплексную систему обороны. Власти республики обвинили США в «вопиющей военной агрессии», заявив, что целью операции является контроль над нефтяными ресурсами.

Позднее Трамп подтвердил факт ударов по Венесуэле и сообщил о захвате и вывозе из страны Николаса Мадуро вместе с супругой. На этом фоне вице-президент Венесуэлы Делси Родригес публично потребовала от американской стороны доказательств того, что глава государства жив, подчеркнув, что его местонахождение остается неизвестным. В соответствии с конституцией страны, при отсутствии президента полномочия переходят к вице-президенту.

Министерство иностранных дел России заявило, что возможный насильственный вывоз венесуэльского лидера является недопустимым посягательством на суверенитет независимого государства. Ведомство потребовало срочно прояснить ситуацию и призвало Вашингтон освободить Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.

По информации The New York Times, удары по территории Венесуэлы привели к многочисленным жертвам: в результате объявленной Дональдом Трампом военной операции погибли не менее 40 человек, есть также раненые.

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
