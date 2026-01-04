Зима берет реванш: в Москве ожидаются сильные морозы

К концу следующей недели в Москве ожидается резкое похолодание — температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, первые 20-градусные морозы ударят уже к выходным, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский антициклон. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до -22 градусов, а местами — до -25.

Синоптик уточнил, что в понедельник, 5 января, температура воздуха в Москве будет колебаться от -2 до -5 градусов. К Рождеству похолодает, температура опустится до 4-7 градусов ниже нуля, после чего морозы продолжат усиливаться.

Как отметил Евгений Тишковец, к следующим выходным температура окажется на 8–10 градусов ниже климатической нормы для середины зимы.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Якутске 23 жилых дома остались без тепла в мороз -40 градусов. В ТЭЦ отметили, что в условиях морозов аварийные службы незамедлительно приступили к ликвидации последствий и налаживанию обстановки.

