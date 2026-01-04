Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве выросло до 40

На месте падения обломков украинских дронов работают специалисты экстренных служб.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ перехватили и уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.
По словам градоначальника, после падения обломков украинских дронов к работе оперативно приступили специалисты экстренных служб.
Ранее говорилось о том, что силы ПВО ликвидировали 23 беспилотника ВСУ на подлете к Москве.
С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Туле нашли неразорвавшуюся боевую часть украинского БПЛА возле жилого дома. Жителей четырех многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости к месту обнаружения фрагмента БПЛА, было решено эвакуировать для обеспечения безопасности. Для них развернут пункт временного размещения.
