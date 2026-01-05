Ложится и тает: какой будет погода в Москве 5 января

Ночью столбики термометров покажут уверенную минусовую отметку.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Жителей столичного региона в понедельник, 5 января, ждет пасмурная погода с небольшим кратковременным снегом. Такой прогноз размещен на официальном сайте Гидрометцентр.
В дневные часы в Москва температура воздуха составит от –6 до –1 градуса, а в ночное время похолодает до –10 градусов.
Аналогичный температурный фон ожидается и в Московская область: днем столбики термометров покажут от –6 до –1, ночью возможны понижения до –10 градусов.
Синоптики также сообщают о западном и юго-западном ветре: днем его скорость достигнет около 3 м/с, ночью ослабнет до 2 м/с.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах 746–753 миллиметров ртутного столба.
