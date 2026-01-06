Настоятель Свято-Троицкого храма получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Судже
Медики оказали ему первую помощь.
Фото: Telegram/Александр Хинштейн/Hinshtein
В Судже (Курская область) в результате атаки FPV-дрона ВСУ получил ранения настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже. По предварительным данным, Шестопалов получил осколочные ранения лица и левой ноги. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь.
По словам губернатора, Шестопалов оказывал помощь жителям Суджанского района, укрывая их и вывозя из опасных зон. Также он организовывал доставку гуманитарной помощи и посещал приграничные территории с волонтерскими и духовными миссиями. Прошлой весной священник уже получал ранения во время подобной поездки.
Регион продолжает подвергаться украинским атакам. Так, в конце минувшего декабря в деревне Урусы Глушковского района Курской области в результате сброса взрывчатки с беспилотника погиб мужчина. До этого, в селе Коновалово, от удара дрона мужчина получил осколочные ранения.
