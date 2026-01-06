Настоятель Свято-Троицкого храма получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Судже

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 47 0

Медики оказали ему первую помощь.

В Курской области от удара FPV-дрона пострадал священник

Фото: Telegram/Александр Хинштейн/Hinshtein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

В Судже (Курская область) в результате атаки FPV-дрона ВСУ получил ранения настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже. По предварительным данным, Шестопалов получил осколочные ранения лица и левой ноги. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь.

По словам губернатора, Шестопалов оказывал помощь жителям Суджанского района, укрывая их и вывозя из опасных зон. Также он организовывал доставку гуманитарной помощи и посещал приграничные территории с волонтерскими и духовными миссиями. Прошлой весной священник уже получал ранения во время подобной поездки.

Регион продолжает подвергаться украинским атакам. Так, в конце минувшего декабря в деревне Урусы Глушковского района Курской области в результате сброса взрывчатки с беспилотника погиб мужчина. До этого, в селе Коновалово, от удара дрона мужчина получил осколочные ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
6 янв
Силы ПВО уничтожили 55 украинских дронов над регионами России за три часа
6 янв
Два человека погибли в Белгородской области из-за атак дронов ВСУ
5 янв
Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области
4 янв
Силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа
4 янв
Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь
4 янв
Мирная жительница пострадала при атаке украинских дронов на Белгородскую область
4 янв
Силы ПВО уничтожили 103 беспилотника над территорией России за семь часов
3 янв
Сальдо сообщил о почти полностью сожженных телах погибших после атаки на Хорлы
3 янв
Средствами ПВО уничтожены 22 беспилотника ВСУ за ночь
3 янв
Эксперт заявил о немецких комплектующих в ударивших по Хорлам дронам ВСУ
-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:45
«Бум на натуральность»: стилист Трофименко о трендовых прическах и цветах в 2026 году
2:23
Трамп заявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не будет выборов
1:59
Настоятель Свято-Троицкого храма получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Судже
1:38
Не теряет надежды: принц Гарри пытается уговорить Карла III навестить внуков в Калифорнии
1:17
Ирине Шейк — 40: как прозвище «Чунга-Чанга» стало для модели трамплином к мировой славе
0:56
Силы ПВО уничтожили 55 украинских дронов над регионами России за три часа

Сейчас читают

Город из Библии: ученые обнаружили археологическое доказательство Нового Завета
Обезьяна, которая встала первой: найден самый древний предок человека
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео