Интенсивный снег и гололедица: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 6 января
Ночью столбики термометров покажут уверенную минусовую отметку.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Во вторник, 6 января, в столичном регионе установится пасмурная зимняя погода: синоптики прогнозируют снег, местами более интенсивный, а также гололедицу. Прогноз размещен на официальном сайте Гидрометцентра.
В дневные часы в Москве температура воздуха составит от –7 до –5 градусов. В ночное время ожидается похолодание до –9 градусов.
На территории Московской области днем термометры покажут от –10 до –5 градусов, а ночью температура может снизиться до –11.
Ветер будет дуть с юга и юго-востока, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется в пределах 752–755 миллиметров ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве к завершению следующей недели прогнозируется существенное понижение температуры: морозы могут усилиться до –25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист метеоцентра Фобос Евгений Тишковец.
По его оценке, первые морозы ниже –20 градусов ожидаются уже в выходные. Причиной станет влияние скандинавского антициклона с преимущественно ясной погодой, который распространится на столичный регион. В ночное время температура воздуха в Москве может понижаться до –22 градусов, а в отдельных районах — достигать отметки –25.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 5 янв
- Ложится и тает: какой будет погода в Москве 5 января
- 4 янв
- Зима берет реванш: в Москве ожидаются сильные морозы
- 4 янв
- Не простыть бы: какая погода ожидается в Москве 4 января
- 1 янв
- Власти Майкопа попросили жителей помочь расчистить город после мощного снегопада
- 31 дек
- На любителя: какая погода ждет жителей Москвы в новогоднюю ночь и утром 1 января
- 31 дек
- Уходящий 2025 год в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений
- 31 дек
- Зазвенит ли январская вьюга? Москвичам пообещали сугробы к Рождеству
- 31 дек
- «Шторм века»: последствия непогоды на пляже в Сочи
- 29 дек
- Шторм и затопленные улицы: район в Сочи остался без света
- 29 дек
- Не прекратится до Нового года: рекордный снегопад обрушился на Крым
Читайте также
86%
Нашли ошибку?