Силы ПВО за ночь сбили 129 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее количество дронов было уничтожено над Брянской областью.
Фото: Александр Река/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В период с 23:00 мск 5 января до 07:00 мск 6 января дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской областью — 29. Еще 15 беспилотников уничтожены над Белгородской областью, 13 — над Ярославской, 10 — над Новгородской, девять — над Смоленской.
По семь БПЛА перехвачены над Курской и Пензенской областями, по шесть — над Тверской областью и Республикой Башкортостан. По пять беспилотников уничтожены над Астраханской и Ростовской областями.
Кроме того, четыре БПЛА сбиты над Калужской областью, по два — над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областями. По одному беспилотнику перехвачено над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областями, а также над Республикой Крым и Республикой Татарстан.
Ранее, писал 5-tv.ru, вечером, 5 января, силы противоздушной обороны уничтожили 55 украинских дронов над регионами России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 6 янв
- «Градом» по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 янв
- Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 янв
- ВС РФ освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области
- 5 янв
- Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 янв
- Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 янв
- Силы ПВО России сбили 41 украинский БПЛА за три часа
- 4 янв
- ВС РФ освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области
- 4 янв
- Число жертв удара ВСУ по гостинице в Херсонской области возросло до 29 человек
- 4 янв
- Силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа
- 4 янв
- Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь
Читайте также
86%
Нашли ошибку?