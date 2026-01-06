Силы ПВО за ночь сбили 129 украинских беспилотников над регионами России

Анастасия Федорова
Наибольшее количество дронов было уничтожено над Брянской областью.

Сколько дронов сбили над Россией за ночь 6 января 2026

Фото: Александр Река/ТАСС

Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

В период с 23:00 мск 5 января до 07:00 мск 6 января дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской областью — 29. Еще 15 беспилотников уничтожены над Белгородской областью, 13 — над Ярославской, 10 — над Новгородской, девять — над Смоленской.

По семь БПЛА перехвачены над Курской и Пензенской областями, по шесть — над Тверской областью и Республикой Башкортостан. По пять беспилотников уничтожены над Астраханской и Ростовской областями.

Кроме того, четыре БПЛА сбиты над Калужской областью, по два — над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областями. По одному беспилотнику перехвачено над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областями, а также над Республикой Крым и Республикой Татарстан.

Ранее, писал 5-tv.ru, вечером, 5 января, силы противоздушной обороны уничтожили 55 украинских дронов над регионами России.

Тема:
Спецоперация
Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

