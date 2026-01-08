Усольцевы могли пропасть в пещерах Кутурчинского Белогорья

Туристы Усольцевы, пропавшие без вести в тайге Красноярского края, могли исчезнуть в одной из пещер Кутурчинского Белогорья. Об этом ТАСС заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

Информацию о пещерах, существующих на Кутурчинском Белогорье, правоохранители получили во взаимодействии с краевым спелеологическим клубом. Высока вероятность того, что семья свалилась в одну из двух пещер со входами-колодцами диаметром в два метра.

Имеющиеся карты спелеологических пустот датированы 1960-м и 1980-м годами с примерными направлениями и географическими координатами. Обе пещеры были обнаружены в сотрудничестве со спасателями и местными жителями, но Усольцевых там не нашли.

Общая длина ходов составляет около 70 метров, а глубина — 32 метра. Несмотря на то, что следователи до сих пор не установили, как именно действовали Усольцевы, возможно, что они не заметили пещеру ночью в условиях непогоды и упали в нее.

